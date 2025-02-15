Последние новогодние ёлки убирают с новосибирских улиц

12 февраля разобрали ёлку, которая находилась у концертного зала имени Владимира Маяковского. Из Первомайского парка ёлку убрали 13 февраля. Накануне, 14 февраля, новогоднюю красавицу разобрали на площади Пименова. Завершить работу по демонтажу ёлок планируют 17 февраля.