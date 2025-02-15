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Последние новогодние ёлки убирают с новосибирских улиц

Завершить работы планируют к 17 февраля.

Источник: Соцсети

Новогоднее убранство продолжают убирать с улиц Новосибирска. Так, специалисты разбирают главные атрибуты прошедшего праздника — ёлки.

— Бригада МКУ «ГЦНР» управления наружной рекламы мэрии демонтирует ёлочные конструкции, — сообщает мэрия Новосибирска.

12 февраля разобрали ёлку, которая находилась у концертного зала имени Владимира Маяковского. Из Первомайского парка ёлку убрали 13 февраля. Накануне, 14 февраля, новогоднюю красавицу разобрали на площади Пименова. Завершить работу по демонтажу ёлок планируют 17 февраля.