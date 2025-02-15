Москвич сделал предложение девушке на Гран-при РФ в Красноярске

Владислав и Дарья приехали в Красноярск из Москвы на все три дня соревнований. Молодой человек сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время церемонии открытия Гран-при, которая состоялась 14 февраля. Под аплодисменты всех пришедших девушка ответила согласием.