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Москвич сделал предложение девушке на Гран-при РФ в Красноярске

Губернатор Красноярского края пригласил пару провести медовый месяц в Красноярске.

Источник: Соцсети

Москвич сделал предложение девушке во время открытия финала Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Владислав и Дарья приехали в Красноярск из Москвы на все три дня соревнований. Молодой человек сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время церемонии открытия Гран-при, которая состоялась 14 февраля. Под аплодисменты всех пришедших девушка ответила согласием.

«Приглашаю ребят провести медовый месяц в Красноярском крае, где они приняли судьбоносное для себя решение. Ждём в гости в новом статусе в самом центре страны», — написал губернатор.

Напомним, в Красноярске с 14-го по 16 февраля пройдёт финал Гран-при России по фигурному катанию. В субботу, 15 февраля, состоятся танцы на льду, ритм-танец, короткая программа у женщин и произвольная программа у мужчин.