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Новосибирцы неоднозначно оценили фильм «Пророк» с Юрой Борисовым

Некоторые не ожидали услышать рэп и увидеть «бродвейские» танцы.

Источник: Кинопоиск

14 февраля 2025 года в прокат вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+) режиссёра Феликса Умарова. С первыми зрителями, а также кинокритиком поговорил «BFM-Новосибирск».

По данным портала, вечером в кино пришли в основном зрители средних лет, студентов или школьников практически не было.

Оказалось, многие не увидели на афише слово «мюзикл» и ждали классический фильм-биографию, а потому рэп и танцы несколько расстроили. Но были и те, кто аплодировал в конце сеанса.

«Это такой живой, пульсирующий фильм. Рэп, вольности в костюмах, исторические неточности, где-то клиповые приемы ничему не мешают», — портал цитирует зрительницу Елизавету.

«Не готов был ни к бродвейским танцам, и вообще к такой мешанине стилей. Наверное, молодым, которые видосы смотрят в интернете, понравится», — портал цитирует зрителя Глеба.

При этом оба собеседника отметили отличную игру и талант исполнителя роли Пушкина — Юры Борисова.

На «Кинопоиске» у фильма рейтинг 6,9. Член Союза кинематографистов РФ из Новосибирска Алексей Кожемякин считает, что «Пророк. История Александра Пушкина» — хорошая попытка сделать зрелищное кино.

«Те приемы и ходы, которые использовали создатели фильма, давно пора было попробовать сделать. Тут важен вопрос вкуса, конечно», — портал цитирует Алексея Кожемякина.

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