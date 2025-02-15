Новосибирцы неоднозначно оценили фильм «Пророк» с Юрой Борисовым

14 февраля 2025 года в прокат вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+) режиссёра Феликса Умарова. С первыми зрителями, а также кинокритиком поговорил «BFM-Новосибирск».
По данным портала, вечером в кино пришли в основном зрители средних лет, студентов или школьников практически не было.
Оказалось, многие не увидели на афише слово «мюзикл» и ждали классический фильм-биографию, а потому рэп и танцы несколько расстроили. Но были и те, кто аплодировал в конце сеанса.
«Это такой живой, пульсирующий фильм. Рэп, вольности в костюмах, исторические неточности, где-то клиповые приемы ничему не мешают», — портал цитирует зрительницу Елизавету.
«Не готов был ни к бродвейским танцам, и вообще к такой мешанине стилей. Наверное, молодым, которые видосы смотрят в интернете, понравится», — портал цитирует зрителя Глеба.
При этом оба собеседника отметили отличную игру и талант исполнителя роли Пушкина — Юры Борисова.
На «Кинопоиске» у фильма рейтинг 6,9. Член Союза кинематографистов РФ из Новосибирска Алексей Кожемякин считает, что «Пророк. История Александра Пушкина» — хорошая попытка сделать зрелищное кино.
«Те приемы и ходы, которые использовали создатели фильма, давно пора было попробовать сделать. Тут важен вопрос вкуса, конечно», — портал цитирует Алексея Кожемякина.