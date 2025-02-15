Названы опасные места, в которых омичи часто выходят на лёд

В этих местах часто можно встретить любителей зимней рыбалки, которые игнорируют знаки, предупреждающие об опасности выхода на лёд. Их не останавливают и штрафы — выход на лёд в местах, где стоят запрещающие знаки, является административным нарушением. Размер штрафа — от 500 до 1000 рублей.