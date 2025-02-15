Названы опасные места, в которых омичи часто выходят на лёд

Всего в городе почти восемь десятков подобных опасных участков, 17 из них — в Советском округе.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, на особом контроле там находятся локации в районе Первомайского пляжа и в микрорайоне Николаевка. Ещё одно место, которому также уделяется пристальное внимание — выход на Иртыш в районе «Камелота».
В этих местах часто можно встретить любителей зимней рыбалки, которые игнорируют знаки, предупреждающие об опасности выхода на лёд. Их не останавливают и штрафы — выход на лёд в местах, где стоят запрещающие знаки, является административным нарушением. Размер штрафа — от 500 до 1000 рублей.