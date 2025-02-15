Сотни родителей двойняшек в Красноярском крае получили выплаты без заявлений

В правительстве уточнили, что в прошлом для получения денег семья должна была готовить обращения в течение полугода, теперь же вся информация автоматически собирается из загсов. Однако в случаях, если этого не произошло, один из родителей может направить соответствующее обращение в течение трех лет с момента прибавления в семье.