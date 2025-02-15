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Сотни родителей двойняшек в Красноярском крае получили выплаты без заявлений

КРАСНОЯРСК, 15 февраля, ФедералПресс. В Красноярском крае больше 300 родителей двойняшек и тройняшек получили финансовую поддержку без составления соответствующих заявлений в госорганы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«С июля 2023 года по инициативе губернатора было принято решение для удобства родителей назначать выплату автоматически. За прошедшее время в проактивном формате выплату получила 331 семья на 664 малышей», — рассказала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.

На большей части территорий, включая столицу края, объем господдержки составляет 90,2 тысячи рублей на каждого ребенка.

В правительстве уточнили, что в прошлом для получения денег семья должна была готовить обращения в течение полугода, теперь же вся информация автоматически собирается из загсов. Однако в случаях, если этого не произошло, один из родителей может направить соответствующее обращение в течение трех лет с момента прибавления в семье.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что господдержку в Красноярском крае получают больше 50 тысяч многодетных матерей.