В Омской области официально сменился глава военного комиссариата

До этого момента областной военкомат оставался без руководителя несколько месяцев. Ранее, с сентября 2020 года по декабрь 2024-го, комиссариат возглавлял Юрий Мешавкин. В декабре прошлого года стало известно об изменениях в составе призывной комиссии региона — тогда место Мешавкина занял Верхоланцев. Теперь он назначен временным руководителем военкомата.