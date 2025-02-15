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В Омской области официально сменился глава военного комиссариата

Им стал Вячеслав Верхоланцев.

Источник: Om1 Омск

В Омской области назначен новый исполняющий обязанности военного комиссара. Им стал Вячеслав Верхоланцев. Соответствующие изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 13 февраля.

До этого момента областной военкомат оставался без руководителя несколько месяцев. Ранее, с сентября 2020 года по декабрь 2024-го, комиссариат возглавлял Юрий Мешавкин. В декабре прошлого года стало известно об изменениях в составе призывной комиссии региона — тогда место Мешавкина занял Верхоланцев. Теперь он назначен временным руководителем военкомата.