Новосибирец купил очки для управления дроном, а внутри нашёл взрывчатку

Житель наукограда Кольцово Новосибирской области заказал на маркетплейсе очки для управления дроном — они пришли, но внутри оказалась взрывчатка. Это выяснилось при разборе товара. Об этом рассказали «Вести Новосибирск» со ссылкой на слова директора МКУ «Светоч» (занимаются гражданской защитой населения).
Отмечается, что FPV-очки мужчина хотел отправить своему знакомому на передовую. Заказ забрал и увёз на работу, но, уходя домой, забыл в офисе. Не исключено, что это спасло ему жизнь, ведь он планировал их включить, чтобы проверить работу.
Однако к мужчине пришли «серьёзные люди в штатском», вместе они отправились за очками. При их осмотре выяснилось — внутри взрывчатка.
«Пластид должен был сдетонировать при первом же включении девайса. Как выяснили наличие взрывчатки в очках, директор “Светоча” не пояснил, предположив, что помогла служебная собака», — говорится в сообщении портала.
Одна из версий — это работа рук сотрудников СБУ или Главного управления разведки Украины: они могли завербовать отправителя или подсунуть ему груз и не сказать о начинке.
Со ссылкой на слова директора учреждения портал пишет: на маркетплейсе продавец указан как физлицо и он скрылся за рубежом.
Источник онлайн-издания сообщил, что опасные очки для БПЛА изъяли, отправителей ищут.