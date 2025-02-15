Новосибирец купил очки для управления дроном, а внутри нашёл взрывчатку

Отмечается, что FPV-очки мужчина хотел отправить своему знакомому на передовую. Заказ забрал и увёз на работу, но, уходя домой, забыл в офисе. Не исключено, что это спасло ему жизнь, ведь он планировал их включить, чтобы проверить работу.