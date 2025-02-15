На официальную дискриминацию при пользовании лифтом жалуются студенты ТГМУ

К руководству будущие медики якобы обращались, но студентам отказали в восстановлении лифта, предложив пользоваться лестницами. Тут нужно отметить, что лестничные пролёты в здании выше, чем в типовых жилых домах, поэтому забеги с первого этажа на верхние отнимают много времени и сил. Кроме того, такие лестничные марафоны проблематичны для студентов с ограниченными возможностями, в том числе с временно ограниченными, например, из-за травмы ноги или беременности — а российское правительство ведь так мечтает, чтобы девушки рожали первенцев уже в студенческие годы!