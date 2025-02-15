На официальную дискриминацию при пользовании лифтом жалуются студенты ТГМУ

Обращение появилось в telegram-чате главы городского округа Константина Шестакова и распространяется по новостным каналам. Утверждается, что в 10-этажном здании раньше работал один лифт, предназначенный для студентов, но он вышел из строя. Лифт для преподавателей и сотрудников при этом есть, воспользоваться им можно по карточкам.
К руководству будущие медики якобы обращались, но студентам отказали в восстановлении лифта, предложив пользоваться лестницами. Тут нужно отметить, что лестничные пролёты в здании выше, чем в типовых жилых домах, поэтому забеги с первого этажа на верхние отнимают много времени и сил. Кроме того, такие лестничные марафоны проблематичны для студентов с ограниченными возможностями, в том числе с временно ограниченными, например, из-за травмы ноги или беременности — а российское правительство ведь так мечтает, чтобы девушки рожали первенцев уже в студенческие годы!
«Кто ответит за здоровье студентов, ежедневно подвергающихся непомерным физическим нагрузкам?! Кто компенсирует потерянное учебное время, затраченное на это бессмысленное восхождение?! Доколе будет продолжаться это средневековое варварство?!» — пишут студенты в чат мэра (пунктуация автора сохранена).
В МЦУ Владивостока ответили на эту жалобу, порекомендовав студентам обращаться напрямую в Минздрав Приморского края по телефону Единой горячей линии министерства.