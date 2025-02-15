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Новую важную льготу ввели для пенсионеров Новосибирска

Новосибирские пенсионеры получат доступ к круглосуточным центрам активного долголетия.

Источник: РИА "Новости"

С 14 февраля в России стартовала уникальная программа: центры активного долголетия перейдут на круглосуточный режим работы, предоставив пожилым людям бесплатные услуги. Это решение призвано значительно улучшить качество жизни пенсионеров, дав им больше свободы в планировании досуга.

Ранее учреждения функционировали только в будние дни, что создавало неудобства для тех, кто занят уходом за внуками или домашним хозяйством. Теперь каждый пенсионер сможет выбрать наиболее удобное время для занятий и общения.

По словам Анастасии Киреевой, специалиста по пенсионному обеспечению, переход на круглосуточный режим работы станет важным шагом в повышении качества жизни пожилых людей. «Такие изменения позволят пенсионерам не только поддерживать физическую форму, но и развивать новые навыки, расширять круг общения. Особенно важно, что теперь они могут совмещать семейные обязанности с личными интересами», — отмечает эксперт.

В центрах будут доступны различные программы: от спортивных секций до творческих мастерских. Появится возможность обучаться компьютерной грамотности, участвовать в культурных мероприятиях и социальных проектах.

Решение о круглосуточной работе принималось с учетом потребностей современных пенсионеров, многие из которых активно помогают семьям и имеют ограниченные возможности для посещения дневных мероприятий. Теперь они получат полную свободу выбора в организации своего времени.