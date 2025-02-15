Астероид 2024 YR4: когда и где он может упасть на Землю

Размер астероида оценивается от 40 до 90 метров. По словам доктора Луки Конверси, руководителя Координационного центра по околоземным объектам (NEOCC) Европейского космического агентства (ЕКА), 2024 YR4 состоит из камня, а не из более прочных материалов, таких как железо. Это значит, что при попадании в атмосферу он может разрушиться на более мелкие фрагменты, что может снизить потенциальный ущерб.