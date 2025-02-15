В Перми ищут подрядчика для завершения строительства Чусовского моста

Компания «Дом.59», входящая в «Корпорацию развития Пермского края», ищет субподрядчика на выполнение работ по строительству и реконструкции Чусовского моста. Последний срок подачи заявок — 24 февраля.
Согласно документации, размещенной на сайте Госзакупок, от будущего подрядчика потребуется вести работы по завершению строительства новой части моста через Чусовую, реконструкции существующей части моста, сооружению подпорных стенок на подходах к мосту. В рамки контракта включена также архитектурно-художественная подсветка Чусовского моста.
Начальная цена контракта — 2,5 миллиарда рублей. Все работы должны быть завершены до 30 мая 2027 года.
Напомним, строительство нового Чусовского моста, реконструкция старого и обустройство подходов к нему ведется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между Пермским краем и ООО «Пермская концессионная компания».
Запуск движения по новому мосту состоялся в декабре 2022 года, а начало реконструкции старого сильно отстало от графика. В связи с этим потребовалась актуализация проекта проведения работ по старому мосту в соответствии с современными требованиями.