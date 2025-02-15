В Иркутске стартовал «Кубок Защитников Отечества»

По словам Юлии Домашевской, руководителя Иркутского филиала фонда «Защитники Отечества», который является одним из организаторов турнира, в соревнованиях участвуют 80 ветеранов СВО, из которых 50 имеют ограниченные возможности здоровья. Она также вручила ключи от двух автомобилей с ручным управлением участникам СВО, которые потеряли возможность ходить во время выполнения боевых задач.