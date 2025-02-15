В Иркутске стартовал «Кубок Защитников Отечества»

В областном центре проходят соревнования «Кубок Защитников Отечества» (12+), посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кубок собрал ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Иркутской области.
На открытии турнира спортсменов приветствовали высокопоставленные лица, включая председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова, заместителя председателя правительства региона Георгия Кузьмина, вице-спикера парламента Наталью Дикусарову и министра спорта Павла Богатырева. В команде «Мы вместе» Фонда Защитников Отечества выступает депутат регионального парламента и участник спецоперации Денис Ягодзинский.
Соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включают в себя различные дисциплины, такие как многоборье ГТО, настольный теннис, стрельба из пневматического пистолета, армрестлинг, дартс и настольные спортивные игры. Участниками турнира стали ветераны боевых действий, участники СВО, а также военнослужащие из различных специальных подразделений и силовых структур.
Александр Ведерников выразил благодарность участникам за их стремление к победе как в спорте, так и в защите Родины.
«Ваша служба показывает нам пример доблести при защите нашей Родины. А ваша любовь к спорту, которым вы занимаетесь, является примером силы и стойкости. Особые слова благодарности тем участникам спецоперации, которые, несмотря на травмы, приехали сюда участвовать в состязаниях и поддерживать своих боевых товарищей», — отметил Александр Ведерников.
Парламентарий также вручил Благодарственные письма нескольким выдающимся представителям организаций ветеранов.
По словам Юлии Домашевской, руководителя Иркутского филиала фонда «Защитники Отечества», который является одним из организаторов турнира, в соревнованиях участвуют 80 ветеранов СВО, из которых 50 имеют ограниченные возможности здоровья. Она также вручила ключи от двух автомобилей с ручным управлением участникам СВО, которые потеряли возможность ходить во время выполнения боевых задач.
В рамках турнира для зрителей были организованы мастер-классы по управлению дронами, а также дружеские матчи по армрестлингу и многоборью ГТО.