Генконсульство Японии в Петербурге упростит получение визы с 17 февраля

Кстати, получить визу на посещение Японии в Петербурге может житель любого региона России. Также документ могут оформить и иностранные граждане, но только при условии подтверждения законного основания долгосрочного пребывания на территории Северной столицы и Ленобласти. В любом случае дело это не быстрое, так что всем, кто собирается слетать в страну восходящего солнца, нужно заранее задуматься о получении визы.