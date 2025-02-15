Генконсульство Японии в Петербурге упростит получение визы с 17 февраля

Генконсульство Японии в Петербурге частично упростит получение визы в страну восходящего солнца. Если пока для того, чтобы оформить документ, необходимо предоставить подтверждение брони отеля, то с 17 февраля это требование отменяется.
— Изменения в списке документов на оформление туристической визы произойдет с 17 февраля 2025 года. С этого дня отменяется требование о предоставлении документа, подтверждающего бронь отеля, — говорится на сайте Генконсульства Японии в Петербурге.
Кстати, получить визу на посещение Японии в Петербурге может житель любого региона России. Также документ могут оформить и иностранные граждане, но только при условии подтверждения законного основания долгосрочного пребывания на территории Северной столицы и Ленобласти. В любом случае дело это не быстрое, так что всем, кто собирается слетать в страну восходящего солнца, нужно заранее задуматься о получении визы.