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Лукашенко обратился к работникам «Коммунарки», сказав о качестве продукции

Лукашенко поздравил «Коммунарку» с 120-летием фабрики.

Источник: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов «Коммунарки» с 120-летием со дня образования легендарной фабрики, сообщает пресс-служба президента.

«С 1905 года пройден огромный путь от маленькой кофейни до флагмана кондитерской отрасли независимой Беларуси, продукцию которого высоко ценят в нашей стране и далеко за ее пределами», — сказано в поздравлении президента.

Он отметил использование экологически чистого натурального сырья, эффективное внедрение современных технологий, создание необычных рецептов и оригинальных вкусовых сочетаний.

Президент Беларуси подчеркнул, что продукция «Коммунарки» удостоена высшей награды — Государственного знака качества.

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