Найден способ снизить в пять раз затраты на производство датчиков для авиапрома

Один из разработчиков способа, доктор технических наук, профессор кафедры «Информационно-измерительная техника и метрология» ПГУ Петр Михайлов рассказал, что в настоящее время во всем мире не существует эффективных технологий для создания надежных соединений чувствительных элементов и кристаллов в конструкциях таких датчиков. При их создании чаще всего прибегают к методам пайки и склейки высокотемпературными припоями, что не позволяет обеспечить временную и параметрическую стабильность датчиков.