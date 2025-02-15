Выжившего после падения с высоты 17-летнего уфимца удалось вернуть к полноценной жизни

Молодой человек получил тяжелейшую сочетанную травму головы и позвоночника из-за того, что упал с высоты. В реанимации Республиканской детской клинической больницы провели лечение острой фазы травмы, а также была начата реабилитация. После стабилизации состояния мальчика перевели в отделение медреабилитации Республиканского реабилитационного центра «Салют».