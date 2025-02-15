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Выжившего после падения с высоты 17-летнего уфимца удалось вернуть к полноценной жизни

В Уфе медики вернули к полноценной жизни упавшего с высоты подростка.
Источник: Комсомольская правда

17-летнего жителя Уфы удалось вернуть к полноценной жизни после серьезной травмы. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Молодой человек получил тяжелейшую сочетанную травму головы и позвоночника из-за того, что упал с высоты. В реанимации Республиканской детской клинической больницы провели лечение острой фазы травмы, а также была начата реабилитация. После стабилизации состояния мальчика перевели в отделение медреабилитации Республиканского реабилитационного центра «Салют».

Случай представлял огромный вызов для специалистов учреждения: у подростка была тяжелая психологическая травма, металлоконструкция в грудо-поясничном отделе позвоночника, переломы костей нижних конечностей и поражение малоберцового нерва.

Специалисты Минздрава, Минобразования и Минсемьи разработали комплексный план одномоментной реабилитации, а также реабилитационные мероприятия на весь год. Специалисты соцслужбы, психологи и педагоги помогли подростку справиться с психологической травмой, а реабилитологи смогли восстановить утраченные функции.

— Сегодня, благодаря своевременно начатой и комплексной реабилитации, юноша социализирован и вернулся к активной жизни, — рассказали в Минздраве.

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