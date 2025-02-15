Следком занялся проблемой невыдачи льготных лекарств в Омской области

Глава СК России поручил проверить сообщение о ненадлежащем обеспечении льготными лекарствами в Омской области.
Обращение омичей к Александру Бастрыкину появилось в соцсети. В нём утверждается, что несколько месяцев люди вынуждены стоять в очередях в аптеках, не получая при этом необходимые лекарства. Это произошло из-за несвоевременной организации торгов на закупку медикаментов и перебоев в их поставке.
«Обращения населения в профильную структуру результатов не принесли», — уточняется в сообщении ведомства.
Напомним, накануне прокуратура начала проверку закупок регионального минздрава, касающихся лекарств, медицинских изделий и детского питания. Если нарушения обнаружатся, то будут приняты соответствующие меры, вплоть до возбуждения уголовного дела — предупредили в надзорном ведомстве.
Ранее мы писали, что губернатор Виталий Хоценко поручил разобраться с проблемой, а минздрав Омской области извинился за отсутствие медикаментов, заверив, что в некоторые аптеки препараты уже поступили.