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Следком занялся проблемой невыдачи льготных лекарств в Омской области

Обращения омичей в региональный Минздрав результатов не принесли.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК России поручил проверить сообщение о ненадлежащем обеспечении льготными лекарствами в Омской области.

Обращение омичей к Александру Бастрыкину появилось в соцсети. В нём утверждается, что несколько месяцев люди вынуждены стоять в очередях в аптеках, не получая при этом необходимые лекарства. Это произошло из-за несвоевременной организации торгов на закупку медикаментов и перебоев в их поставке.

«Обращения населения в профильную структуру результатов не принесли», — уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, накануне прокуратура начала проверку закупок регионального минздрава, касающихся лекарств, медицинских изделий и детского питания. Если нарушения обнаружатся, то будут приняты соответствующие меры, вплоть до возбуждения уголовного дела — предупредили в надзорном ведомстве.

Ранее мы писали, что губернатор Виталий Хоценко поручил разобраться с проблемой, а минздрав Омской области извинился за отсутствие медикаментов, заверив, что в некоторые аптеки препараты уже поступили.

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