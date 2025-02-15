Следком занялся проблемой невыдачи льготных лекарств в Омской области

Обращение омичей к Александру Бастрыкину появилось в соцсети. В нём утверждается, что несколько месяцев люди вынуждены стоять в очередях в аптеках, не получая при этом необходимые лекарства. Это произошло из-за несвоевременной организации торгов на закупку медикаментов и перебоев в их поставке.