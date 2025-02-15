В Иркутске прошел митинг, посвященный 36-летию вывода советских войск из Афганистана

«Через Афганистан прошло немало наших земляков. Мы гордимся их мужеством, стойкостью, героизмом. Благодарен ветеранам за верность боевому братству. За то, что сохраняют и передают молодому поколению историческую правду, активно участвуют в жизни города, ведут большую патриотическую работу, помогают семьям товарищей. Сейчас, когда многие иркутяне участвуют в специальной военной операции, вновь сражаются за справедливость, такая сплоченность важна как никогда», — отметил Василий Шангин.