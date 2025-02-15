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В Иркутске прошел митинг, посвященный 36-летию вывода советских войск из Афганистана

Ветераны и молодежь собрались у памятника в честь интернационалистов.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске прошел митинг, посвященный 36-й годовщине завершения выполнения советскими войсками боевых задач в Афганистане и Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Родины. Мероприятие традиционно состоялось на площади Декабристов у памятника иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга.

В числе участников были председатель Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана Александр Лобанов, председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников, начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Прибайкалья по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов, заместитель мэра и председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Василий Шангин, а также другие ветераны боевых действий, бойцы зоны СВО, курсанты, кадеты и школьники.

«Через Афганистан прошло немало наших земляков. Мы гордимся их мужеством, стойкостью, героизмом. Благодарен ветеранам за верность боевому братству. За то, что сохраняют и передают молодому поколению историческую правду, активно участвуют в жизни города, ведут большую патриотическую работу, помогают семьям товарищей. Сейчас, когда многие иркутяне участвуют в специальной военной операции, вновь сражаются за справедливость, такая сплоченность важна как никогда», — отметил Василий Шангин.

В завершение митинга к памятнику была возложена гирлянда и цветы, а также дан оружейный салют.

Кроме того, накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, во всех школах города прошли уроки мужества «Достоинство и честь», посвященные воинам-интернационалистам.