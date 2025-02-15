Прохожие вытянули тонущего ребенка из реки с помощью хоккейной клюшки в Сморгони

В Сморгони 9-летний мальчик провалился под лед, но был спасен подоспевшими прохожими, сообщили в МЧС Беларуси.
Происшествие, закончившееся счастливым спасением, случилось 14 февраля в городском парке.
Мальчик, возвращаясь из музыкальной школы, решил сократить путь через реку Оксна. Но уже в двух метрах от берега он провалился под лед.
«Двое прохожих заметили это и смогли спасти его при помощи хоккейной клюшки», — рассказали в МЧС.
Мальчика с диагнозом переохлаждение доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Этот случай наука другими, ведь лед на реке был толщиной всего лишь 3 см!
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