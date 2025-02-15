Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прохожие вытянули тонущего ребенка из реки с помощью хоккейной клюшки в Сморгони

Тонущего 9-летнего мальчика прохожие спасли с помощью хоккейной клюшки.

Источник: Комсомольская правда

В Сморгони 9-летний мальчик провалился под лед, но был спасен подоспевшими прохожими, сообщили в МЧС Беларуси.

Происшествие, закончившееся счастливым спасением, случилось 14 февраля в городском парке.

Мальчик, возвращаясь из музыкальной школы, решил сократить путь через реку Оксна. Но уже в двух метрах от берега он провалился под лед.

«Двое прохожих заметили это и смогли спасти его при помощи хоккейной клюшки», — рассказали в МЧС.

Мальчика с диагнозом переохлаждение доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Этот случай наука другими, ведь лед на реке был толщиной всего лишь 3 см!

Ранее мы писали, что минчанин прокатился на эскалаторе и лишился 700 рублей.

Еще рассказали, что под Хойниками милиционеры застрелили волка, который забрался в деревню и убивал собак: «Люди боялись выходить на улицу».

Прочитайте и о том, что МАРТ рассказал, что в Беларуси подешевели огурцы, помидоры и молоко.

Еще мы писали про удивительную судьбу белорусского актера Владимира Дедюшко, который прославился в «Павлинке»: рюмка «с шапочкой» от Ворошилова, «разочарование» Якуба Коласа и связь с артистом Александром Дедюшко.