В Иркутске с начала недели вывезли более семи тысяч тонн снега. Работы по ликвидации сугробов прошли по улицам: Напольная, Кожова, Некрасова, Сурикова, Грязнова, Литвинова, Ширямова, Фрунзе, Трактовой, Академической, Коммунаров, Парковой, Геологов, Академика Окладникова, Аргунова.
— Также ведутся работы по расчистке тротуаров. Снегоуборочная техника проехала по улицам: Мира, Трилиссера, Академика Образцова, Гоголя, Сударева, Свердлова, Чкалова, Касьянова, Ленина, Генерала Доватора, Киевская, Марата, Степана Разина, 8-го Марта, Сибирских Партизан, Марата, Депутатская, Дзержинского, Рабочего Штаба, Байкальской, Седова, — рассказали в администрации города.
Так же в городе очищают и пешеходные переходы, в том числе, на Авиастроителей, Култукской, Красноказачей, Лызина, Поленова, Литвинова, Лапина, Чехова. Работы проводятся регулярно во всех городских округах. Кроме того, ведется уборка парков и скверов.