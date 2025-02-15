В Иркутске с начала недели вывезли более семи тысяч тонн снега

Так же в городе очищают и пешеходные переходы, в том числе, на Авиастроителей, Култукской, Красноказачей, Лызина, Поленова, Литвинова, Лапина, Чехова. Работы проводятся регулярно во всех городских округах. Кроме того, ведется уборка парков и скверов.