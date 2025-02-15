Жители Красноярского края почувствовали отголоски землетрясения на Алтае

«У нас на 10 этаже люстра ходила ходуном. Я сначала даже не понял, что произошло. Подумал, что у меня голова кружится. Потом вот на улицу вышел, от греха подальше», — поделился своими эмоциями с корреспондентом Newslab один из читателей газеты.