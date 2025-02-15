Жители Красноярского края почувствовали отголоски землетрясения на Алтае

Жители Красноярска и края почувствовали отголоски сильного землетрясения в Республике Алтай.
В Алтае-Саянском филиале единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмическое событие магнитудой 6,4 и интенсивностью 8,5 баллов по шкале MSK-64 произошло утром 15 февраля в Кош-Агачском районе.
В МЧС пояснили, что подземные толчки ощущались на территории всей Республики Алтай. В Туве, Хакасии и Красноярском крае это событие также не осталось незамеченным. В Красноярске, например, тряску в утренние часы почувствовали жители многоквартирных домов на улице Калинина.
«У нас на 10 этаже люстра ходила ходуном. Я сначала даже не понял, что произошло. Подумал, что у меня голова кружится. Потом вот на улицу вышел, от греха подальше», — поделился своими эмоциями с корреспондентом Newslab один из читателей газеты.
По информации СМИ, толчки ощущались не только в Железнодорожном районе города. Нелегкое утро выдалось также у жителей Преображенского, Покровского, Взлетки и Солнечного.