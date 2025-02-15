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ТАСС: экс-первого замгубернатора Югры арестовали на два месяца

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 февраля. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексею Шипилову по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

«Избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста», — сказал собеседник агентства.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что, по версии следствия, с 2023 по 2024 год, занимая должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, он получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Фигурантом были даны незаконные указания главе одного из муниципальных образований Югры об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации.