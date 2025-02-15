ТАСС: экс-первого замгубернатора Югры арестовали на два месяца

Ранее правоохранительные органы сообщали, что, по версии следствия, с 2023 по 2024 год, занимая должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, он получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Фигурантом были даны незаконные указания главе одного из муниципальных образований Югры об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации.