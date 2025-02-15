Бастрыкин поручил провести проверку по факту нехватки лекарств в омских аптеках

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам нехватки льготных лекарств в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для проверки стало обращение, опубликованное в социальной сети. В нём говорится, что из-за задержек в закупках медикаментов и перебоев с поставками жители региона вынуждены проводить много времени в очередях, но не всегда получают необходимые препараты. Жалобы в ответственные структуры, по словам авторов обращения, не дали результатов.
Руководителю Следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву поручено изучить ситуацию и доложить о первых результатах. Контроль за ходом проверки ведёт центральный аппарат Следственного комитета.