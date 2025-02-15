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В спальных районах Ростова силовики устроили поквартирный обход

Полицейские проводили проверки в Суворовском и на Левенцовке.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане сообщили о том, что в донской столице, сразу в нескольких крупных районах города, полицейские проводили поквартирный обход. У жителей просили предоставить документы. Так, оперативников видели на Левенцовке, в Суворовском и на Вересаево.

Кто-то из ростовчан предположил, что обход направлен на выявление нелегальных мигрантов. Другие горожане выразили опасение по поводу того, стоит ли открывать дверь людям в форме.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали ситуацию.

— В Ростове-на-Дону действительно проходят мероприятия по проверке соблюдения законодательства. Чтобы убедиться в том, что жители действительно имеют дело с полицейскими, можно, уточнив данные сотрудника, позвонить в дежурную часть территориального отдела полиции, — сообщили в донском главке.