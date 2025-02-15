В спальных районах Ростова силовики устроили поквартирный обход

Ростовчане сообщили о том, что в донской столице, сразу в нескольких крупных районах города, полицейские проводили поквартирный обход. У жителей просили предоставить документы. Так, оперативников видели на Левенцовке, в Суворовском и на Вересаево.
Кто-то из ростовчан предположил, что обход направлен на выявление нелегальных мигрантов. Другие горожане выразили опасение по поводу того, стоит ли открывать дверь людям в форме.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали ситуацию.
— В Ростове-на-Дону действительно проходят мероприятия по проверке соблюдения законодательства. Чтобы убедиться в том, что жители действительно имеют дело с полицейскими, можно, уточнив данные сотрудника, позвонить в дежурную часть территориального отдела полиции, — сообщили в донском главке.