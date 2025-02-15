В спальных районах Ростова силовики устроили поквартирный обход

— В Ростове-на-Дону действительно проходят мероприятия по проверке соблюдения законодательства. Чтобы убедиться в том, что жители действительно имеют дело с полицейскими, можно, уточнив данные сотрудника, позвонить в дежурную часть территориального отдела полиции, — сообщили в донском главке.