Более 3 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега в Беларуси

Накануне снегопады прошли в основном на юге и севере Беларуси. В настоящее время, согласно данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в южных и северных регионах толщина снежного покрова составляет около 5 сантиметров. В центре страны снега меньше — от 1 до 2 сантиметров.