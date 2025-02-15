Более 3 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега в Беларуси

В ведомстве отметили, что 15 февраля местами по стране продолжает идти снег, на отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Выпадение осадков прогнозируется в течение всего дня.
Коммунальные службы выполняют свою работу по обеспечению безопасности пешеходов и водителей. Проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
Там также уточняется, что утром на улицы страны выехало более 600 единиц специальной коммунальной техники, работают свыше трех тысяч коммунальщиков.
Накануне снегопады прошли в основном на юге и севере Беларуси. В настоящее время, согласно данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в южных и северных регионах толщина снежного покрова составляет около 5 сантиметров. В центре страны снега меньше — от 1 до 2 сантиметров.
Синоптики прогнозируют, что в субботу осадки в Беларуси ожидаются в отдельных районах, а в воскресенье, 16 февраля — повсеместно, но кратковременные.