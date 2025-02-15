Часть центра Омска временно останется без воды

«С 11:00 до 23:00 часов для обеспечения надежного водоснабжения сотрудники омского водоканала выполнят ремонтные работы на водопроводе по улице Тарской, 282 (261, к.1)», — пояснили в водоканале.
Под отключение попадают следующие абоненты:
- ул. 28-я Северная, 22, 24;
- ул. Орджоникидзе, 274;
- ул. Орджоникидзе, 276б;
- ул. Тарская, 259 к.1, 261 к.1;
- ул. Орджоникидзе 272, 272в;
- частный сектор по улице 29-й Северной от улицы Осоавиахимовской до улицы Тарской и по ул. Тарской от 28-й до 31-й Северной.
В связи с отключением омичей попросили запастись водой.