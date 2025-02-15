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За неделю в Башкирии упали цены на гречку, яйца и мороженые куры

В Башкирии подешевели гречка, яйца и мороженые куры.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подешевели гречка, яйца и мороженые куры. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 3 по 10 февраля гречневая крупа-ядрица подешевела на 2,72%. На этой неделе ее средняя цена составила 52,32 рублей. Также жителям республики на 1,85% меньше придется отдать за куриные яйца (средняя цена — 96,31 рубля) и на 1,3% за охлажденные и мороженые куры (199,10 рублей).

Однако на этой неделе на 5,81% подорожал картофель (средняя цена — 52,79 рубля), на 4,7% — помидоры (237,03 рубля), на 3,83% — столовая свекла (44,66 рублей).

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