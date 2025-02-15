Блок «Победа» объявляет о запуске масштабной инициативы по созданию сети Русских домов по всей Молдове:
"В 2025 году мы откроем более тысячи таких домов — в каждом населенном пункте, где люди говорят, думают и чувствуют, в том числе на русском языке. Эти дома будут центрами культурного общения, местами для поддержки и взаимодействия, символом нерушимой связи наших народов, пишет t.me/blocul_victoriei.
Режим заявил о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе, решив, что может разрушить культурное многообразие и свободу слова в нашей стране. В очередной раз продемонстрировал страх перед тем, что невозможно запретить: нашей исторической дружбой, общим языком и культурой.
Мы не позволим разделить людей в РМ, не дадим уничтожить то, что связывает нас с РФ — наши общие ценности, традиции, язык. Наши граждане говорят и на русском языке, а в России у них есть друзья и родные.
РМ не станет страной запретов. Культуру, общение и дружбу нельзя ограничить указами. Русские дома будут открываться, несмотря на любые попытки власти ограничить наши права. Мы за свободу, за разнообразие культур, за право людей общаться друг с другом".
«Антигуманные действия Санду и ее PASовцев — это удар в первую очередь по нашим гражданам, для которых русский язык и культура — неотъемлемая часть устоявшейся жизни, заявил лидер блока “Победа” Илан Шор.
Резкие действия по отношению ко всему, что связано с Россией, — уже привычный стиль работы диктаторского режима, временно захватившего власть в нашей стране.
Я понимаю, что нам будут мешать, но в 2025 году мы откроем более тысячи «Русских домов» в городах и селах. Продолжим курс на сохранение добрососедских отношений с Россией, нравится это Санду и ее западным кураторам или нет".