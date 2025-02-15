Жителям Владивостока впервые показали Кубок Гагарина

«Приезд главной хоккейной награды России в наш регион — большое событие! Возможность оказаться рядом, увидеть Кубок Гагарина своими глазами и тем более сфотографироваться с ним — это мощная мотивация для сотен юных хоккеистов, которые усиленно занимаются в спортивных секциях и школах, чтобы в будущем попасть в приморские команды “Тайфун” и “Адмирал” и уже самим побороться за этот престижный трофей», — ранее отметил губернатор края Олег Кожемяко.