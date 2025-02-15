Жителям Владивостока впервые показали Кубок Гагарина

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина привезли во Владивосток. Экспонирование Кубка (6+) пройдет с 15 по 22 февраля 2025 года в пяти городах, включая Владивосток, Находку и Уссурийск, сообщает ИА PrimaMedia.
В субботу, 15 февраля, во время матча между хоккейными клубами «Адмирал» (Владивосток) и «Трактор» (Челябинск) (12+) местные жители смогли увидеть легендарный приз своими глазами, сделать памятные фото и почувствовать атмосферу большого хоккея. Продолжится экспонирование в ледовых аренах Находки и Уссурийска. После Кубок отправится в Хабаровский край. Вместе с трофеем в краевую столицу приехал легендарный хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов.
Сергей Светлов: «Думаю, “Адмирал” выйдет в плей-офф в этом сезоне».
Олимпийский чемпион и бывший тренер владивостокской команды посетит Приморье в рамках тура с Кубком Гагарина.
«Приезд главной хоккейной награды России в наш регион — большое событие! Возможность оказаться рядом, увидеть Кубок Гагарина своими глазами и тем более сфотографироваться с ним — это мощная мотивация для сотен юных хоккеистов, которые усиленно занимаются в спортивных секциях и школах, чтобы в будущем попасть в приморские команды “Тайфун” и “Адмирал” и уже самим побороться за этот престижный трофей», — ранее отметил губернатор края Олег Кожемяко.
В этом году Кубок Гагарина впервые в истории посетит три региона Дальнего Востока: Приморский, Хабаровский край и Амурскую область.