Спасатели сняли мать и ребенка с балкона горящей квартиры на 7-м этаже в Пинске

Спасатели Пинска пришли на помощь женщине и ее малолетнему сыну, которые оказались в горящей квартире многоэтажного дома, сообщили в МЧС Беларуси.
Пожар произошел днем 14 февраля в квартире на улице 60 лет Октября в Пинске. Из окна квартиры на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома шел дым.
«На балконе находились женщина с маленьким ребенком. Спасатели поднялись наверх при помощи автолестницы, спасли их из огненной ловушки и передали медикам», — рассказали в МЧС.
Квартира серьезно пострадала — огонь уничтожил имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Что стало причиной пожара, предстоит установить.
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