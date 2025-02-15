В Минтруда рассказали, в каких случаях родителям положены дополнительные выходные

Семьи с тремя и более детьми до 16 лет либо с ребенком с инвалидностью до 18 лет имеют право на еще более значимую льготу — один оплачиваемый выходной в неделю, который оплачивается за счет нанимателя. По договоренности с работодателем этот день можно заменить на сокращение рабочего дня на час.