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В Минтруда рассказали, в каких случаях родителям положены дополнительные выходные

Начальник управления по вопросам народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Светлана Белаш рассказала, в каких обстоятельствах родители могут воспользоваться дополнительными выходными днями. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Кроме прямой материальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, законодательством предусмотрен широкий спектр социальных гарантий. Это касается сферы трудовых отношений, налогообложения и пенсионного обеспечения. Так, родители, имеющие несовершеннолетних детей, имеют право на дополнительные выходные для решения семейных вопросов. Например, родителям с двумя детьми до 16 лет предоставляется право на один оплачиваемый выходной день в месяц, если это предусмотрено коллективным договором. А если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью, такой дополнительный выходной оплачивается за счет средств социального страхования», — отметила Светлана Белаш.

Семьи с тремя и более детьми до 16 лет либо с ребенком с инвалидностью до 18 лет имеют право на еще более значимую льготу — один оплачиваемый выходной в неделю, который оплачивается за счет нанимателя. По договоренности с работодателем этот день можно заменить на сокращение рабочего дня на час.

«Отдельно стоит отметить нововведение 2020 года: в Трудовой кодекс был добавлен новый вид отпуска — отцовский. Он предоставляется в течение первых шести месяцев после рождения ребенка, чтобы отец мог активно участвовать в уходе за младенцем. Длительность такого отпуска составляет до 14 дней. Однако, благодаря коллективным договорам, работодатели могут увеличивать его продолжительность, улучшать условия оплаты и добавлять дополнительные гарантии», — добавила начальник управления.

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