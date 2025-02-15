Мэр Омска раскрыл программу мероприятий на Масленицу 2 марта

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что 2 марта в городе пройдёт празднование Масленицы.
Основные мероприятия будут проводиться на двух локациях — в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ и в Советском парке. Они начнутся в 12:00 и продлятся до 17−18 часов.
В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ запланированы выступления творческих коллективов на центральной эстраде, а также игры, блины и сувениры — на центральной аллее. «Изюминкой» праздника станет сжигание чучела зимы.
В Советском парке пройдут театрализованное представление и концерт народного вокального ансамбля. Не обойдётся без традиционных забав — поедания блинов, боя мешками, ходьбы на ходулях, метания валенка. В парке организуют площадки для игр, состязаний и эстафет.
«Праздничные программы рассчитаны на 5−6 часов и, уверен, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых», — резюмировал Сергей Шелест.
Ранее omsk.aif.ru подробно рассказал о масленичных традициях. В 2024 г. празднования пришлись на день президентских выборов. Тогда омичи съели более 1,5 тысяч блинов, 400 порций каши и выпили 120 литров чая.