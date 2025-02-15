Вузы переходят на новые правила приема со следующего года

Основное внимание будет уделено сокращению числа студентов на направлениях, которые не соответствуют реальным потребностям рынка труда, таких как юриспруденция, экономика и менеджмент.
Минобрнауки России признает важность регулирования платного приема, который на данный момент в значительной степени переполняет рынок. В министерстве заявляют, что более 27% студентов обучаются по этим специальностям, и большинство из них — на платной основе. Важно, что в будущем предпочтение будет отдаваться STEM-направлениям — техническим и инженерным специальностям.
Отмечается, что льготные образовательные кредиты, которые сейчас активно используются для обучения на коммерческих программах, будут предоставляться исключительно на приоритетные направления. Это изменение затронет как государственные, так и частные вузы, что заставит их более тщательно планировать количество платных мест.
Ректоры вузов, в свою очередь, подчеркивают важность балансировки набора студентов с возможностями учебных заведений. Проблема заключается в том, что при высоком спросе на дипломы, а не на реальные знания, некоторые образовательные программы теряют свою ценность и качество. Спрос на «дипломы в рассрочку» часто приводит к снижению качества образования, утверждают эксперты, опрошенные «Известиями».
Специалисты предполагают, что сокращение программ по гуманитарным и экономическим специальностям может вызвать дисбаланс на рынке, где уже наблюдается дефицит технических специалистов. Увеличение интереса к среднему профессиональному образованию, по мнению экспертов, также повлияет на привлечение студентов в университеты.