Вузы переходят на новые правила приема со следующего года

Ректоры вузов, в свою очередь, подчеркивают важность балансировки набора студентов с возможностями учебных заведений. Проблема заключается в том, что при высоком спросе на дипломы, а не на реальные знания, некоторые образовательные программы теряют свою ценность и качество. Спрос на «дипломы в рассрочку» часто приводит к снижению качества образования, утверждают эксперты, опрошенные «Известиями».