В Казахстане начали прием заявлений на мартовское ЕНТ

Заявления принимают с 15 февраля в течение десяти дней, сообщили в Национальном центре тестирования.
Само тестирование стартует 1 марта и продлится до 5 апреля.
Заявления принимают от.
- учеников выпускных классов средних школ — причем как казахстанских, так и зарубежных (от граждан Казахстана);
- условно зачисленных в вузы «платников»;
- выпускников школ и колледжей (на полный срок обучения) прошлых лет;
- нерезидентов казахской национальности;
ЕНТ — единое национальное тестирование в Казахстане, результаты которого влияют на получение образовательных грантов, проводится платно зимой и весной, основным считается бесплатное летнее.