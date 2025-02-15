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В Казахстане начали прием заявлений на мартовское ЕНТ

АЛМАТЫ, 15 фев — Sputnik. Сразу после подведения итогов январского ЕНТ в Казахстане начали прием заявлений на мартовское.

Источник: Sputnik.kz

Заявления принимают с 15 февраля в течение десяти дней, сообщили в Национальном центре тестирования.

Само тестирование стартует 1 марта и продлится до 5 апреля.

Заявления принимают от.

  • учеников выпускных классов средних школ — причем как казахстанских, так и зарубежных (от граждан Казахстана);
  • условно зачисленных в вузы «платников»;
  • выпускников школ и колледжей (на полный срок обучения) прошлых лет;
  • нерезидентов казахской национальности;

ЕНТ — единое национальное тестирование в Казахстане, результаты которого влияют на получение образовательных грантов, проводится платно зимой и весной, основным считается бесплатное летнее.

образование