В Иркутске в День вывода войск из Афганистана почтили память героев

В Иркутске на площади Декабристов у памятника иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, 15 февраля состоялся митинг, посвящённый 36-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Сегодня мы вспоминаем воинов Иркутской области, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. Светлая память тем, кто исполнил долг перед Отчизной ценой собственной жизни», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
По завершению митинга представители правительства, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции возложили к памятнику гирлянду и цветы. Завершили мероприятие оружейным салютом. Торжественные митинги проходят во всей области. Накануне в школах города провели уроки мужества, посвященные воинам-интернационалистам.
Ровно 36 лет назад из Афганистана вывели последние колонны и специальные подразделения пограничных войск, в составе которых было 1,5 тысячи наших земляков. 15 февраля жители России вспоминают всех российских военнослужащих, участвовавшие в более 30 вооруженных конфликтах за пределами России.