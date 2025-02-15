В Иркутске в День вывода войск из Афганистана почтили память героев

Ровно 36 лет назад из Афганистана вывели последние колонны и специальные подразделения пограничных войск, в составе которых было 1,5 тысячи наших земляков. 15 февраля жители России вспоминают всех российских военнослужащих, участвовавшие в более 30 вооруженных конфликтах за пределами России.