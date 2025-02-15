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Число 100-летних жителей Башкирии увеличилось на 34,6%

В Башкирии живет 140 человек старше 100 лет.
Источник: Комсомольская правда

Число 100-летних жителей Башкирии увеличилось на 34,6%. Это следует из республиканской программы «Башкирское долголетие».

Как утверждается в документе, по данным на 1 января прошлого года, в республике насчитывалось 140 человек старше ста лет: 116 женщин и 24 мужчины. На начало 2023-го в регионе было 104 долгожителя.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Башкирии по итогам периода с января по ноябрь минувшего года составила 72 года.

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