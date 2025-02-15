Число 100-летних жителей Башкирии увеличилось на 34,6%. Это следует из республиканской программы «Башкирское долголетие».
Как утверждается в документе, по данным на 1 января прошлого года, в республике насчитывалось 140 человек старше ста лет: 116 женщин и 24 мужчины. На начало 2023-го в регионе было 104 долгожителя.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Башкирии по итогам периода с января по ноябрь минувшего года составила 72 года.
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