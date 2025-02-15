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Чиновников в Уфе вывели на субботник по уборке снега и гололеда

О работе на улицах отчитываются главы администраций районов города.

Источник: Глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов

В Уфе 15 февраля чиновники вышли на общегородской субботник по уборке снега. О работе сотрудников на улицах отчитываются главы администраций районных администраций.

Совместно с коммунальщиками муниципальные служащие убирают снег и обрабатывают пешеходные зоны противогололёдными материалами.

Так, представители администраций очистили сквер Альбанова и улицу Гоголя от Пушкина до Свердлова, а также ул. Карла Маркса и ул. Чернышевского, на участке от Ленина до Карла Маркса. Работники управлений города приводили в порядок ул. Октябрьской Революции. Трудились на улицах чиновники и в Октябрьском районе города.

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