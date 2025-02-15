Чиновников в Уфе вывели на субботник по уборке снега и гололеда

Так, представители администраций очистили сквер Альбанова и улицу Гоголя от Пушкина до Свердлова, а также ул. Карла Маркса и ул. Чернышевского, на участке от Ленина до Карла Маркса. Работники управлений города приводили в порядок ул. Октябрьской Революции. Трудились на улицах чиновники и в Октябрьском районе города.