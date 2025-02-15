Минск изучит опыт Москвы по электросамокатам и борьбе с шумным транспортом

Московские наработки по регулированию электросамокатов и борьбе с шумным транспортом, в том числе мотоциклами, планируют изучить в Минске, пишет БелТА.
Белорусскую столицу посетила делегация Московской городской думы. Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран рассказал, что между городами наметили более тесные планы взаимодействия.
Так, Минску интересен опыт Москвы по льготам для отдельных категорий граждан, обеспечении безопасности движения и регулировании использования средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты.
«В Москве по инициативе городской думы уже приняты соответствующие документы, и в ближайшее время мы обменяемся этим опытом», — сказал Цуран.
Также в центре внимания — борьба с шумным транспортом. Так, в Москве введены ограничения на использование транспорта с повышенным уровнем шума, в том числе мотоциклов, в ночное время. В свою очередь, Минск планирует изучить эти меры и возможность их применения.
Ранее мы писали, что реконструкция минского кинотеатра «Москва» завершится ко Дню Победы.
Посмотрите, как спасатели сняли мать и ребенка с балкона горящей квартиры на 7-м этаже в Пинске.
Еще рассказали, что минчанин прокатился на эскалаторе и лишился 700 рублей.
Также мы писали про удивительную судьбу белорусского актера Владимира Дедюшко, который прославился в «Павлинке»: рюмка «с шапочкой» от Ворошилова, «разочарование» Якуба Коласа и связь с артистом Александром Дедюшко.