Волгоградские врачи спасли женщину от яда редкой вьетнамской змеи

Напомним, в соответствии с задачами, которые поставил губернатор Андрей Бочаров, в Волгоградской области сформирована и совершенствуется единая система здравоохранения. Так, в 2024 году бесплатную высокотехнологичную помощь получили почти 20 тысяч волгоградцев. В числе таких операций сердечно-сосудистая хирургия находится на первом месте.