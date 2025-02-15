В Воронеже на полтора месяца ограничат движение у путепровода

С 8:00 17 февраля до 8:00 10 марта будет закрыт съезд с бульвара Победы в сторону Московского проспекта в районе дома № 3. Затем, с 8:00 10 марта до 8:00 31 марта, перекроют съезд с Московского проспекта в сторону улицы Маршала Жукова в районе дома № 117 В.