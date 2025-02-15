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В Воронеже на полтора месяца ограничат движение у путепровода

С 17 февраля и до конца марта в Воронеже поэтапно ограничат движение на съездах у путепровода, соединяющего Московский проспект и бульвар Победы.

Источник: РИА "Новости"

Это связано с ремонтом аварийного коллектора.

С 8:00 17 февраля до 8:00 10 марта будет закрыт съезд с бульвара Победы в сторону Московского проспекта в районе дома № 3. Затем, с 8:00 10 марта до 8:00 31 марта, перекроют съезд с Московского проспекта в сторону улицы Маршала Жукова в районе дома № 117 В.

В это время движение под путепроводом с бульвара Победы в сторону улицы Шишкова останется открытым.

В связи с работами изменится маршрут автобуса № 16. С 17 февраля по 10 марта он будет двигаться от улицы Генерала Лизюкова через Московский проспект, улицу Шишкова и далее по стандартному маршруту.