Воронежцев предупредили об аномальных морозах

МЧС распространило штормовое предупреждение. По информации Воронежского гидрометцентра, с 16 по 20 февраля местами по Воронежской области ожидается аномально-холодная погода. Преобладающая температура будет на уровне 13−21 градуса мороза. По данным синоптиков, среднесуточная температура будет ниже нормы на 7−9 градусов.
Если вы на улице, не стойте на одном месте, активно двигайтесь, не снимайте головной убор, постарайтесь укрыться от ветра, ни в коем случае не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача.