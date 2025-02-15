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Воронежцев предупредили об аномальных морозах

Ожидается температура 13−21 градусов мороза.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 64% 769 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

МЧС распространило штормовое предупреждение. По информации Воронежского гидрометцентра, с 16 по 20 февраля местами по Воронежской области ожидается аномально-холодная погода. Преобладающая температура будет на уровне 13−21 градуса мороза. По данным синоптиков, среднесуточная температура будет ниже нормы на 7−9 градусов.

Если вы на улице, не стойте на одном месте, активно двигайтесь, не снимайте головной убор, постарайтесь укрыться от ветра, ни в коем случае не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача.