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Внука врача из Ростова Александра Труфанова освободили из плена ХАМАС

Ростовская область, 15 февраля 2025. DON24.RU. Внук ростовского врача Александр Труфанов, которого держали в плену бойцы палестинской группировки ХАМАС, освобожден. Об этом сообщают израильские СМИ. С ним также отпустили еще двух заложников.

Сейчас с мужчинами работают специалисты Красного Креста. Так отработали первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов поприветствовал прибывших.

«Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобожденных — имеющий также гражданство России Александр Труфанов, ради вызволения которого нами были приложены все возможные усилия», — передает его слова посольство РФ в еврейском государстве.

Напомним, Александр, его бабушка, мама и невеста оказались в плену осенью 2023 года. Ирину Татти и ее дочь Елену отпустили спустя месяц. После освободили избранницу ростовчанина. Мужчина находился в руках боевиков дольше всех.