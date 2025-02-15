Внука врача из Ростова Александра Труфанова освободили из плена ХАМАС

Сейчас с мужчинами работают специалисты Красного Креста. Так отработали первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов поприветствовал прибывших.
«Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобожденных — имеющий также гражданство России Александр Труфанов, ради вызволения которого нами были приложены все возможные усилия», — передает его слова посольство РФ в еврейском государстве.
Напомним, Александр, его бабушка, мама и невеста оказались в плену осенью 2023 года. Ирину Татти и ее дочь Елену отпустили спустя месяц. После освободили избранницу ростовчанина. Мужчина находился в руках боевиков дольше всех.