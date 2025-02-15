Самым шумным районом Перми стал Мотовилихинский

Напомним, сейчас шуметь запрещается в ночное время — с 22:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. За нарушения полагается штраф. Жителей могут оштрафовать на 2−3 тысячи рублей, должностных лиц — на 20−30 тысяч рублей, юридических лиц — на 30−50 тысяч рублей.