Самым шумным районом Перми стал Мотовилихинский

1 марта в Пермском крае вступят в силу изменения в закон о тишине, запрещающие с 13 до 15 часов шуметь в жилых домах и во дворах. То есть в это время нельзя будет сверлить, стучать молотком, включать громкую музыку.
Напомним, сейчас шуметь запрещается в ночное время — с 22:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. За нарушения полагается штраф. Жителей могут оштрафовать на 2−3 тысячи рублей, должностных лиц — на 20−30 тысяч рублей, юридических лиц — на 30−50 тысяч рублей.
Портал «Эхо Перми» составил рейтинг районов Перми по количеству нарушителей закона о тишине, выявленных и привлеченных к ответственности в 2024 году.
По данным издания, самым неспокойным районом является Мотовилихинский — за год правонарушителям выписали 124 штрафа на сумму 254 тысячи рублей. На втором месте Орджоникидзевский район — 83 штрафа на 176,1 тысячи рублей. На третьем — Индустриальный, где составлено 73 протокола на 296,5 тысячи рублей.
Самым спокойным районом является Ленинский, где в 2024 году выписано 19 протоколов на 56,1 тысячи рублей.