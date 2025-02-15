В Омске продают диван за миллион рублей

Необычно в нем то, что диван сделан в виде фигуры дракона и имеет круглую форму. Его глубина и ширина составляют двести метров, высота — 50 метров. Под заказ диван-дракон готовы изготовить в течение месяца. При этом диван не раскладывается, а доставку любителям экзотики придется оплатить отдельно. Изготовлена мебель из замши, на выбор предлагается два цвета: серый и черный.