Пермские активисты требуют отменить запланированный на март концерт Лолиты

Активисты пермского благотворительного фонда «Благотвори», которые реализуют проект «Вежливые люди», опубликовали обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, мэру Эдуарду Соснину, а также краевым министрам с просьбой отменить запланированный на март концерт певицы Лолиты.
В письме активисты указывают, что, по их мнению, выступление певицы «способно оказать крайне негативное влияние на общественное восприятие деятельности организаций, оказывающих поддержку участникам и ветеранам СВО, а также всем тем, кто ведёт просветительскую работу с населением».
Особенно представителей организации «Благотвори» беспокоит, что концерт должен пройти в спортивном комплексе, где тренируются дети.
«Подобное соседство может быть расценено как пропаганда аморального поведения», — считают они.
Судя по информации в сообществе организации в соцсети, активисты благотворительного фонда «Благотвори» оказывают помощь мобилизованным на СВО землякам: снабжают их всем необходимым, в том числе оборудованием, автомобилями, продовольственными товарами.
На сервисе «Яндекс Афиша» указано, что концерт Лолиты в Перми должен состояться 19 марта в спорткомплексе имени Сухарева.
Напомним, в 2024 году в Перми уже отменяли концерт Лолиты. Он должен был состояться в ту же дату, 19 марта, но когда до мероприятия оставался месяц, все посты в сообществе концерта оказались удалены, а запись о выступлении Лолиты в Перми исчезла из «Яндекс Афиши».