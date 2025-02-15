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Пермские активисты требуют отменить запланированный на март концерт Лолиты

Они опубликовали обращение к губернатору Прикамья, главе Перми и краевым министрам.

Источник: Аргументы и факты

Активисты пермского благотворительного фонда «Благотвори», которые реализуют проект «Вежливые люди», опубликовали обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, мэру Эдуарду Соснину, а также краевым министрам с просьбой отменить запланированный на март концерт певицы Лолиты.

В письме активисты указывают, что, по их мнению, выступление певицы «способно оказать крайне негативное влияние на общественное восприятие деятельности организаций, оказывающих поддержку участникам и ветеранам СВО, а также всем тем, кто ведёт просветительскую работу с населением».

Особенно представителей организации «Благотвори» беспокоит, что концерт должен пройти в спортивном комплексе, где тренируются дети.

«Подобное соседство может быть расценено как пропаганда аморального поведения», — считают они.

Судя по информации в сообществе организации в соцсети, активисты благотворительного фонда «Благотвори» оказывают помощь мобилизованным на СВО землякам: снабжают их всем необходимым, в том числе оборудованием, автомобилями, продовольственными товарами.

На сервисе «Яндекс Афиша» указано, что концерт Лолиты в Перми должен состояться 19 марта в спорткомплексе имени Сухарева.

Напомним, в 2024 году в Перми уже отменяли концерт Лолиты. Он должен был состояться в ту же дату, 19 марта, но когда до мероприятия оставался месяц, все посты в сообществе концерта оказались удалены, а запись о выступлении Лолиты в Перми исчезла из «Яндекс Афиши».

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