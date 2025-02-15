Пермские активисты требуют отменить запланированный на март концерт Лолиты

Напомним, в 2024 году в Перми уже отменяли концерт Лолиты. Он должен был состояться в ту же дату, 19 марта, но когда до мероприятия оставался месяц, все посты в сообществе концерта оказались удалены, а запись о выступлении Лолиты в Перми исчезла из «Яндекс Афиши».