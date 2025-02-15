Два села планируют объединить в Самарской области

В Самарской области хотят объединить два села. Они расположены в Нефтегорском районе. Об этом стало известно на заседании комитета губдумы по местному самоуправлению 13 февраля 2025 года.
Так, объединить предполагается сельские поселения Бариновка и Утевка. Вновь образованное поселение будет называться Утевка. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что преобразованию двух сел способствуют ряд факторов: географическая близость, общий туристическо-рекреационный и природный потенциал, а также высокая трудовая миграция.
По словам председателя комитета Геннадия Говоркова, местные жители согласны с таким объединением. Инициатива также получила одобрение от регионального правительства, прокуратуры и совета муниципальных образований. Профильный комитет рекомендовал губдуме принять закон сразу в двух чтениях.