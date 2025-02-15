В поездах «Таврия» меняются правила перевозки животных

«Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных — на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного», — уточняется в сообщении.
Мелких животных по-прежнему можно провозить с оформлением перевозочного документа, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску, отмечает перевозчик.
«Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180см». — уточнили в «Гранд Сервис Экспрессе».
Ранее сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов на поезда «Таврия» № 173/174 Москва — Евпатория и № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория на лето 2025 года. При этом сезонный скорый поезд «Таврия» между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно.
Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд «Таврия» № 585/586. Продажа билетов на него уже открыта.