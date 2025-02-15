В поездах «Таврия» меняются правила перевозки животных

«Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных — на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного», — уточняется в сообщении.