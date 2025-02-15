Раскрыты уникальные особенности развития воспалений при болезни Альцгеймера

Эти опыты показали, что реакция иммунных клеток-макрофагов, отвечающих за борьбу с микробами и за захват и «переваривание» чужеродных частиц, значительным образом различалась при контакте со скоплениями вещества LPS и частицами бета-амилоида. Введение фрагментов клеточных стенок бактерии провоцировало очень быструю и сильную воспалительную реакцию, тогда как бета-амилоид вызывал заметные сдвиги в их поведении лишь в тех случаях, когда его скопления были достаточно крупными.