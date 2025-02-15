Следком прокомментировал информацию об изнасиловании белорецких детей-сирот

Следственный комитет Башкирии прокомментировал информацию об изнасиловании детей-сирот в Белорецке.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что следователи из Москвы ведут расследование уголовного дела против группы граждан, которые причастны к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В республиканском СК утверждают, что в производстве Белорецкого межрайонного следственного отдела находится уголовное дело лишь против одного мужчины. Ему предъявлено обвинение по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».
Двое несовершеннолетних потерпевших, как отмечают в Следкоме, не являются сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей. В настоящее время обвиняемый находится под арестом.
— Выполняется необходимый объем следственных действий, направленных на завершение расследования. Иная тиражируемая в социальных медиа и СМИ информация о нескольких фигурантах уголовного дела и большом количестве потерпевших, не соответствует действительности, — заявили в СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.