Следком прокомментировал информацию об изнасиловании белорецких детей-сирот

В республиканском СК утверждают, что в производстве Белорецкого межрайонного следственного отдела находится уголовное дело лишь против одного мужчины. Ему предъявлено обвинение по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».