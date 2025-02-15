Память погибших в Афганистане почтили в Краснодаре 15 февраля

В субботу, 15 февраля, в Чистяковской Роще состоялась церемония возложения цветов к памятникам «Сынам Кубани, павшим в Афганистане» и «Участникам локальных войн», приуроченная к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, ветераны афганской войны и других локальных конфликтов, представители казачества, молодежных и волонтерских организаций.
«Вы вернулись домой и продолжаете помнить о тех событиях, ведя активную патриотическую работу. Это особенно важно в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества», — обратился к участникам боевых действий Виталий Косенко.
Собравшиеся возложили цветы к мемориалам, а затем почтили память погибших минутой молчания. Завершилась церемония торжественным маршем воинов Краснодарского гарнизона под музыку военного оркестра.
Среди присутствующих были Герой Советского Союза Григорий Хаустов, Герой России Виктор Маркелов, депутат ЗСК Владислав Граф-Колесник, глава администрации Центрального округа Елена Малова и зампред краснодарского отделения Российский союз ветеранов Афганистана Сергей Нуреев.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Более 13 тысяч кубанцев принимали участие в боевых действиях в Афганистане, из которых свыше трёх с половиной тысяч были награждены орденами и медалями, а пятеро стали Героями Советского Союза.