Память погибших в Афганистане почтили в Краснодаре 15 февраля

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Более 13 тысяч кубанцев принимали участие в боевых действиях в Афганистане, из которых свыше трёх с половиной тысяч были награждены орденами и медалями, а пятеро стали Героями Советского Союза.